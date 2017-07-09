Совместное выступление Порошенко и Тиллерсона (событие завершено)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится с визитом в Украине. По итогам переговоров Тиллерсон и Порошенко вышли для общения с представителями средств массовой информации.

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Как известно, вместе с Тиллерсоном в Украину должен прибыть новоназначенный специальный представитель США относительно переговоров по урегулированию ситуации в Украине Курт Волкер.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко провел переговоры с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в формате один на один.