Совместное выступление Порошенко и Тиллерсона (событие завершено)
14:26, 09 июля 2017Политика
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Тиллерсон и Порошенко общаются с прессой.
Тиллерсон прибыл в Украину с первым визитом / фото УНИАН
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится с визитом в Украине. По итогам переговоров Тиллерсон и Порошенко вышли для общения с представителями средств массовой информации.
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Как известно, вместе с Тиллерсоном в Украину должен прибыть новоназначенный специальный представитель США относительно переговоров по урегулированию ситуации в Украине Курт Волкер.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко провел переговоры с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в формате один на один.
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Новость в сюжете: Визит Тиллерсона в Украину