Главную интригу в Верховной Раде снова отсрочили

УНИАН. Верховная Рада Украины сегодня не будет рассматривать кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО.

По его словам, у фракций коалиции уже почти согласованы все кадровые вопросы, но они будут рассматриваться позже.

«У нас все готово, но это будет своевременно внесено в парламент. Сегодня ничто внесено не будет», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 марта, первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН не исключил, что сегодня на заседании парламента могут быть рассмотрены кадровые вопросы, в частности, кандидатуры на должность министра финансов, а также руководителей Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества Украины и Государственного комитета телевидения и радиовещания.