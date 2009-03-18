Ющенко: Украине нужен авторитетный партнер

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украине для выхода из кризиса нужны не столько финансы, сколько поддержка международного авторитетного партнера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге после завершения встречи с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«У нас нет фатальной проблемы источника (финансирования), у нас есть проблема, чтобы рядом с нами стоял надежный, авторитетный партнер, который бы подтвердил, что в Украине реализуются рыночные изменения», - сказал Президент Украины.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что Украине, конечно, нужно решать проблемы разбалансированного государственного бюджета, финансирования Пенсионного фонда и ряд других неотложных проблем для улучшения функционирования экономики.