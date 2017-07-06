Гройсман заявил, что повышение обороноспособности Украины – в интересах всего демократического мира

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что повышение обороноспособности Украины - в интересах всего демократического мира.

Об этом он заявил во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Лондоне (Великобритания).

«Есть свершившийся факт: в XXI веке Российская Федерация, используя свое оружие, свои войска и монополии, осуществила против независимого суверенного государства военную и гибридную агрессию», - сказал он.

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Гройсман подчеркнул, что этот вызов касается не только Украины, это широкая угроза всему демократическому миру. Он призвал к консолидации политических сил, сохранению санкций, экономического давления на РФ, «чтобы агрессор заплатил самую высокую цену, был вынужден вернуться к уважению международного права» и свернул свои планы по агрессии против других стран.

«Я глубоко убежден в том, что в интересах всего демократического мира - повысить обороноспособность нашего государства, это вызов, который касается каждого, независимо от того, какой страны это касается», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Гройсман находится с визитом в Великобритании, где принимает участие в Международной конференции по вопросам реформ в Украине.