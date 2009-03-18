В БЮТ назвали трех министров, которые завтра могут попрощаться с креслами

Сегодня в 19.00 состоится заседание фракции БЮТ при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он не исключил, что на заседании будут рассматриваться кадровые изменения в составе правительства.

На вопрос журналистов, определился ли БЮТ с поддержкой кандидатуры посла Украины в США Олега ШАМШУРА на должность министра иностранных дел, А.КОЖЕМЯКИН отметил, что на данный момент фракция не встречалась с ним, и к этому на сегодня нет никаких предпосылок.

А.КОЖЕМЯКИН не исключил, что завтра на заседании парламента могут быть рассмотрены кадровые вопросы, в частности, кандидатуры на должность министра финансов, а также руководителей Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества Украины и Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Он также не исключил возможности рассмотрения завтра в ВР вопроса об отставке министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА, вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА и министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

На вопрос, готовы ли фракции КПУ и Партии регионов принять участие в рассмотрении этих кадровых вопросов, А.КОЖЕМЯКИН ответил: «Я думаю, что коммунисты и Партия регионов могут поддержать нас только в одном – это голосование за освобождение от должностей, а относительно назначений, то здесь несколько сложнее». «Возможно будет, какая-то помощь от депутатов, не входящих в коалицию, но это не гарантия», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

По словам депутата, он имеет информацию, что «группа «За Украину!» также общалась с кандидатами на эти должности, и некоторые из них поддерживают эти кандидатуры».

В то же время А.КОЖЕМЯКИН отказался называть фамилии кандидатов на должности в правительстве, отметив, что не хочет делать «лишнего ажиотажа» вокруг них.