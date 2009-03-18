На российской границе задержали нардепа от БЮТ

Народные депутаты Украины заявляют о безосновательном задержании на российской границе председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам, заместителя сопредседателя межпарламентской комиссии по сотрудничеству ВР Украины и Федерального Собрания Российской Федерации, вице-президента Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Олега БИЛОРУСА.

Как сообщила УНИАН народный депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО, сегодня в Москве должно состояться восьмое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству ВР и Федерального Собрания Российской Федерации.

В Москву прибыла делегация народных депутатов в составе представителей всех фракций. Возглавляет делегацию первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Во время прохождения депутатами паспортного контроля возникла задержка с прохождением контроля народным депутатом Украины О.БИЛОРУСОМ. Его документы проверяли 20 минут.

Депутат связывает эту задержку со своей позицией в вопросе признания мировым сообществом Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Как сообщил УНИАН сам О.БИЛОРУС, накануне Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО заверил его в том, что российская власть будет способствовать работе украинской парламентской делегации.

“Вчера Посол Украины в России господин ГРИЩЕНКО позвонил по телефону мне в Киев и сообщил, что имел встречу с заместителем министра иностранных дел РФ, и что министерство гарантирует благоприятные условия для работы нашей делегации. Обсуждали они и вопрос объявления персонами нон-грата в Украине некоторых членов Государственной Думы и некоторых членов ВР в ответ. И заместитель министра иностранных дел России сообщил, что этот вопрос снят, и что никаких инцидентов на границе России не будет. Тем более, что депутаты ВР никаких законов России не нарушали, поскольку они не посещали РФ уже 2-3 года соответственно”, - сообщил О.БИЛОРУС.

Вместе с тем он заявил, что сегодня при прохождении паспортного контроля был задержан без объяснений причин и разъяснений.

По словам О.БИЛОРУСА, после инцидента начальник пограничной службы попробовал устно извиниться, однако депутат не принял его извинений и заявил, что эти действия являются “международной провокацией”, о которой он проинформирует Президента ОБСЕ, председателя Верховной Рады Украины, Министерство иностранных дел Украины и России.

По словам О.БИЛОРУСА, посол Украины в РФ К.ГРИЩЕНКО в разговоре с ним, который состоялся после инцидента, пообещал немедленно направить ноту протеста в МИД России.

“Этот инцидент представляет собой факт, который никогда не должен был случиться в отношениях между двумя странами. Есть основания считать, что инцидент был организован и спровоцирован в связи с тем, что я являюсь автором принятой Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции по Голодомору”, - убежден О.БИЛОРУС.