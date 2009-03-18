Сегодня кандидат в главы МИД прибывает из Вашингтона

Сегодня в Киев из Вашингтона прибывает посол Украины в США Олег ШАМШУР. По словам дипломата, цель его визита - встретиться с руководством всех фракций Верховной Рады и просить их поддержать его кандидатуру на пост министра иностранных дел, пишет газета «Дело» (№ 41 от 18 марта).

О.ШАМШУР также рассказал, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил ему о своем предложении и дипломат его принял. «Но о стратегическом видении того, как должен развиваться МИД и внешнеполитический курс Украины, если МИД возглавлю я, мы еще не говорили», - добавил О.ШАМШУР.

На момент вылета из Вашингтона в Киев посол отметил, что он сторонник европейской интеграции и это ни для кого не секрет. Он также надеется, что вскоре Украина вступит в НАТО, но считает, что сейчас называть конкретные даты не целесообразно.

«Я буду делать все возможное, чтобы убедить депутатов проголосовать за меня», - подчеркнул дипломат

Как сообщал УНИАН, 17 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

О.ШАМШУР с 2005 года занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США.

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракции коалиции будут определяться по поводу поддержки кандидатуры О.ШАМШУРА только после встречи с ним.

В то же время, заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что его политическая сила не будет голосовать за назначение О.ШАМШУРА руководителем Министерства иностранных дел.