РФ и боевики в Минске блокируют все политические предложения, кроме спецстатуса Донбасса

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Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская заявляет, что представители Российской Федерации и подконтрольные ей боевики на заседаниях политической подгруппы ТКГ блокируют все вопросы, кроме так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом она написала в социальной сети Facebook.

"Работа политической подгруппы в Минске является заложником ультиматумов со стороны ОРДЛО и РФ, которые считают, что с сентября 2016 года можно продолжать говорить лишь об одном вопросе - повестке дня, или пункте 1 - формуле Штайнмайера, блокируя все остальные", - заявила Айвазовская.

"Произвольная трактовка причины конфликта, роли и ответственности сторон со стороны РФ и ее сторонников настолько далеким от реальности, это как неправильный диагноз перед началом лечения. Вместо того, чтобы измерить температуру и определить курс лечения/решения международного вооруженного конфликта, нам предлагают лоботомию", - утверждает представитель Украины.

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"Устойчивое прекращении огня, гарантии безопасности, обмен незаконно удерживаемых граждан Украины - заложников, доступ на территории наблюдателей ОБСЕ, отмена указа Путина о признании паспортов, отказ от "национализации" украинской собственности, а проще - кражи, является предпосылкой для движения дальше. Это не новое, поэтому стоит поверить, что позиция базово минимальная", - заявила Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2016 года посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель сказал, что так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает закрепление специального статуса Донбасса.

"Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы пройдут под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о специальном статусе, если нет, то в таком случае не вступает. Для этой территории не будет никакого специального статуса", - отметил Райхель.

4 июля 2017 года Райхель заявил, что прекращение огня и отвод тяжелого вооружения в Донецкой и Луганской областях должны предшествовать выполнению следующих пунктов Минских соглашений, в том числе, проведению местных выборов, которые должны привести к началу особого порядка осуществления местного самоуправления на Донбассе.