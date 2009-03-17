Коалиция хочет услышать от Ющенко, чем его не устраивает Тарасюк

15:07, 17 марта 2009
Политика
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Обращение лидеров фракций

Иван КИРИЛЕНКО
Cегодня парламентская коалиция обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой «предоставить мотивированный ответ» на ее предложение о внесении в Верховную Раду представления о назначении министром иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции “Наша Украина - Народная самооборона”.

По данным пресс-службы, обращение, которое подписали лидеры трех фракций – Иван КИРИЛЕНКО (БЮТ), Николай МАРТЫНЕНКО (НУ-НС) и Игорь ШАРОВ (Блок Литвина), связано с тем, что до этого времени коалиция не получила от Президента ответа на свое предложение от 6 марта. «Вместо этого 17 марта 2009 года в Верховную Раду Украины поступило Ваше представление о назначении министром иностранных дел Украины Олега ШАМШУРА, что, фактически, означает отклонение Вами предложения парламентской коалиции», - говорится в обращении к Президенту.

«Как и раньше, коалиция считает, что сотрудничество Президента Украины и парламентского большинства будет способствовать построению эффективной системы государственной власти, обеспечению национальных интересов во внешней политике нашего государства, и выражает надежду на конструктивное сотрудничество с Вами по вопросам определения достойной кандидатуры на должность министра иностранных дел Украины и обеспечения положительного голосования по ее назначению Верховной Радой Украины.

Просим Вас предоставить мотивированный ответ на предложение парламентской коалиции о назначении Бориса ТАРАСЮКА на должность министра иностранных дел Украины», - говорится в обращении парламентской коалиции к Президенту.

Как сообщал УНИАН, 3 марта ВР приняла постановление об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.

6 марта коалиция направила обращение к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с предложением внести на рассмотрение ВР кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на должность главы МИД.

Сегодня, 17 марта, Президент Украины В.ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

 

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