Балога рассказал СБУ о мошенничестве с... билетами на Ющенко

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА обратился в Службу безопасности Украины с просьбой выяснить ситуацию с распространением билетов на так называемый “антикризисный форум” с участием первых лиц государства.

Как отмечается в переданной УНИАН заявлении пресс-службы главы государства, ”Секретариат Президента не имеет никакого отношения к деятельности ЧП “Театральное агентство “Премьера”, от имени которого выписывают счет-фактуры за выкупленные билеты”.

В Секретариате Президента считают, что упомянутые действия имеют очевидный криминальный подтекст.

“Правоохранительные органы должны немедленно прекратить мошенничество, которое его инициаторы пытаются реализовать, прикрываясь именем главы государства”, - говорится в заявлении.