Порошенко 9 июля встретится с госсекретарем США Тиллерсоном
Стороны рассмотрят вопросы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Порошенко в США 20-21 июня.
Президент Петр Порошенко в воскресенье, 9 июля, в Киеве встретится с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во исполнение договоренностей президентов Украины и США 9 июля в Украине с визитом будет находиться госсекретарь Тиллерсон.
«В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины», - отмечается в сообщении.
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Стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы Украинского государства в США 20-21 июня.
Как сообщал УНИАН, в Пентагоне, Государственном департаменте, ЦРУ и Белом доме готовят план для Украины. Также ранее Порошенко и Тиллерсон обсудили более активное привлечение США к мирному процессу на Донбассе.