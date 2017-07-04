Порошенко 9 июля встретится с госсекретарем США Тиллерсоном

Президент Петр Порошенко в воскресенье, 9 июля, в Киеве встретится с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во исполнение договоренностей президентов Украины и США 9 июля в Украине с визитом будет находиться госсекретарь Тиллерсон.

«В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины», - отмечается в сообщении.

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Стороны также рассмотрят вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы Украинского государства в США 20-21 июня.

Как сообщал УНИАН, в Пентагоне, Государственном департаменте, ЦРУ и Белом доме готовят план для Украины. Также ранее Порошенко и Тиллерсон обсудили более активное привлечение США к мирному процессу на Донбассе.