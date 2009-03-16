У Ющенко рассчитывают, что завтра ЕС пойдет на первый серьезный диалог

Завтра переговорная группа начнет работу по окончательному согласованию общей декларации, которая будет приниматься по итогам Международной донорской конференции по вопросам модернизации и реконструкции украинской ГТС, которая пройдет 23 марта в Брюсселе. Об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы рассчитываем на то, что это будет серьезный первый публичный диалог Украины с ЕС и теми финансовыми партнерами, которые будут согласны присоединиться к нам, который в конечном итоге приведет к существенному повышению как качества услуг, которые предоставляет Украина, так и значения Украины как транзитера газа, в Европу», - сказал О.Шлапак.

Он сообщил, что в состав рабочей группы вошли, в том числе, заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев (возглавляет группу), заместитель министра топлива и энергетики Сергей Павлуша, и.о. председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.