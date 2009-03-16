"Пора" уверена, что явку на Тернопольщине стимулировали деньгами

В Тернопольской области явка была увеличена за счет финансового стимулирования избирателей, заявил журналистам председатель областной организации гражданской партии “Пора” Иван СОРОКОЛИТ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его подсчетам, применение финансового фактора увеличило явку на 12-15%.

По данным И.СОРОКОЛИТА, людям платили от 50 до 200 грн. “Политические силы, которые это осуществляли, не назову, потому что для того, чтобы доказать, нужно приводить людей, которым платили. А люди брали эти средства абсолютно сознательно, без упреков совести, и они вряд ли будут свидетельствовать об этом. Люди злы на власть, разочарованы, поэтому, когда выпал случай заработать таким способом, они решили: почему бы нет”, – заявил И.СОРОКОЛИТ.

Невзирая на этот факт, “Пора”, по его словам, признает результаты выборов, и не имеет к ним особых претензий.

В свою очередь, председатель областной организации партии “Единый центр” Сергей ТАРАШЕВСКИЙ добавил, что явка частично была меньше за счет того, что жители области уехали на выходные кататься на лыжах в Карпаты “на последние снега”, ведь когда они выезжали, еще не было массовых сообщений, что выборы все же состоятся.

«Есть случаи, что люди приехали из Карпат и были удивлены, что выборы в области уже состоялись», – добавил он.