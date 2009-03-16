Криль советует Тимошенко привыкать к поражениям

Партия “Единый центр” отвергает обвинение Блока Юлии Тимошенко в фальсификации результатов досрочных выборов депутатов Тернопольского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил лидер “Единого центра” Игорь КРИЛЬ.

На вопрос журналистов относительно упреков БЮТ в адрес “Единого центра” И.КРИЛЬ ответил: “А что им остается делать? Надо было работать, а не отменять выборы”.

Лидер “Единого центра” пожелал представителям БЮТ “наконец понять, что лжи приходит конец и надо привыкать к поражениям, воспринимая их достойно”.

Как сообщал УНИАН, 15 марта состоялись досрочные выборы депутатов Тернопольского облсовета. По данным голосования на 98% избирательных участках, в Тернопольский облсовет проходят 7 политических партий. Лидирует Всеукраинское объединение «Свобода» – 33,8%, дальше идет партия «Единый центр» – 13,8%, потом Партия регионов – 9,7%. Блок Юлии Тимошенко и Украинская народная партия получили по 8%, партия «Народный Союз Наша Украина» – 5,5%, Блок Литвина – 3,6%.

Сегодня представители БЮТ обвинили “Единый центр” в фальсификации результатов выборов в Тернопольский облсовет. Также они заявили, что намерены обжаловать их результаты.

При этом в Комитете избирателей Украины считают, что для обжалования результатов выборов в Тернопольский областной совет нет оснований.