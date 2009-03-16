Джоджик видит, что БЮТ может обвалить свой рейтинг до плинтуса

Обжалование Блоком Юлии Тимошенко результатов досрочных выборов депутатов Тернопольского областного совета еще больше повлияет на снижение рейтинга этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение во время сегодняшней встречи с журналистами выразил председатель областной организации Украинской народной партии, народный депутат Ярослав ДЖОДЖИК.

«Ценой “сдачи” ОГРЫЗКО (экс-министра иностранных дел – УНИАН) БЮТ и так подорвал свои рейтинги в Западной Украине. А нынешними намерениями обжаловать результаты выборов может обвалить эти рейтинги до уровня плинтуса. Меня вообще тревожит стратегия БЮТ, ведь эта команда большинством представлена в правительстве и, по сути, представляет собой власть”, – сказал Я.ДЖОДЖИК.

Он призвал представителей БЮТ не действовать наперекор обществу.

«Есть результаты выборов, выборы прошли в демократической атмосфере, и эту страницу нужно перевернуть», – считает Я.ДЖОДЖИК.

По его мнению, вместо обжалования результатов выборов, руководству БЮТ следует сделать “кадровые” выводы, ведь именно в этой плоскости следует искать как причины внеочередных выборов в облсовет, так и тех событий, которые сопровождали предвыборный процесс.

«Эта деструктивная “деревляная” позиция – это было следствием личностных качеств местного руководства», – убежден Я.ДЖОДЖИК.

Вместе с тем представитель БЮТ, №4 в избирательном списке в облсовет Валентина ЛОБОДА сообщила журналистам, что на данное время в ВО “Батькивщина” не поднимался вопрос смены руководителя областной парторганизации.

«Василий Тимофеевич ДЕРЕВЛЯНЫЙ (председатель областной организации ВО “Батькивщина” – УНИАН) – надежный, толковый руководитель с 20-летним опытом, нет необходимости его заменять. Когда он рядом, у меня всегда есть уверенность», – заметила она.

Как сообщал УНИАН, 15 марта состоялись внеочередные выборы депутатов Тернопольского областного совета. По предварительным данным Комитета избирателей Украины, на этих выборах ВО «Свобода» получила 35% голосов избирателей, партия «Единый центр» - 14%, Партия регионов - 10%, БЮТ - 8%, Украинская народная партия - 8%, «Народный Союз Наша Украина» - 5% и Блок Литвина - 4%.

В то же время, в БЮТ заявили, что намерены обжаловать результаты выборов в Тернопольский областной совет.

Вместе с тем, КИУ считает, что для обжалования результатов выборов в Тернопольский областной совет нет оснований.