СБУ выбила из Кабмина газовые документы

Служба безопасности Украины на свое обращение к Кабинету Министров Украины получила от него документы, касающиеся перечисления 7 млрд. грн. за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, отвечая на вопросы журналистов сегодня в Киеве.

«Да. То, что нужно было, было изъято. Завтра в ВР будет отчет коллегии, и я буду докладывать очень серьезно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сообщил, что Служба безопасности Украины просит Кабинет Министров Украины предоставить документы, которые касаются растаможивания спорных 11 млрд. кубометров газа и договоров, на основании которых проводилась эта операция. По его словам, соответствующее письмо сотрудники спецслужбы оставили в Кабмине. «Мы там (в правительстве – УНИАН) уже были, и оставили сообщение о том, что мы должны получить эти документы под расписку. Дальше мы посмотрим, как будут выполняться наши поручения», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.