Выборы в Донецкой области: БЮТ в списках победителей не значится

В Донецкой области на внеочередных выборах 15 марта, проходивших в семи поселковых и сельских советах, председателями стали представители Партии регионов, партии «Единый центр» и Блока Литвина и УСелДПУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной парторганизации «Единого центра», которая проводила параллельный подсчет голосов избирателей.

Так, члены Партии регионов избраны председателями: Евгеньевского сельского совета (Великоновоселковский район) - Светлана НАЗАРКО, за которую проголосовал 81% избирателей; Красноторского (Краматорск)) поселкового совета - Владимир АЗАРЯНЦ (40%) и Прохоровским сельским головой (Волновахский район) - Ия КОЛЛЕ (39%).

Звановский сельский совет (Артемовский район) возглавил Ростислав ШИШКО, представитель Украинской селянской демократической партии, он набрал45%.

Кандидат от «Единого центра» Алексей КАЗАЧОК победил на внеочередных выборах Луганского поселкового головы (Артемовский район), набрав 73% голосов избирателей.

Председателем Пантелеймоновского поселкового совета (Горловка) избран представитель Блока Литвина Евгений КЛЕП (53% голосов).

Председателем Никифоровского сельского совета (Артемовский район) стал беспартийный Дмитрий ТОЧЕНЫЙ, за которого проголосовали 60% избирателей.