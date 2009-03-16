БЮТ обжалует результаты выборов в Тернопольский облсовет

БЮТ намерен обжаловать результаты выборов в Тернопольский областной совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении БЮТ, розданном журналистам сегодня.

«БЮТ не принимал участия в шоу под названием “Тернопольские выборы” и не признает их результатов. Мы будем обжаловать результаты этих выборов в судебном порядке», - говорится в заявлении.