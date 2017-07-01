Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине, - посол

Посол Королевства Нидерланды в Украине Кейс Кломпенхаувер обеспокоен давлением, которое в последнее время оказывается в Украине на активистов-антикоррупционеров и журналистов. Об этом дипломат заявил в интервью ZN.UA.

Кломпенхаувер подчеркнул, что качественные медиа и независимые журналисты, которые критикуют власть, – это "краеугольный камень демократии".

"Поэтому я обеспокоен, что на активистов, борющихся с коррупцией, и журналистов-расследователей оказывается давление. Правоохранители должны сосредоточиться на своих первоначальных задачах и не мешать ни экономике, ни демократии. Это серьезный вопрос", - заявил посол.

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По словам дипломата, Нидерланды и международное сообщество в целом очень внимательно наблюдают за Украиной и будут и в дальнейшем наблюдать за любыми попытками ограничить свободу СМИ.

По мнению Кломпенхаувера, подобные действия могут быть неразумными, и как следствие – непатриотичными.