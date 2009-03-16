Янукович комментирует выборы в Тернополе: это первый звонок

Внеочередные выборы депутатов Тернопольского областного совета свидетельствуют о «полном фиаско» провластных партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, комментируя предварительные результаты выборов в Тернопольской области.

По его словам, эти выборы показали, что «полное фиаско потерпела власть, поскольку все партии, сегодня возглавляющие власть в Украине, в этом регионе проиграли».

«Это первый звонок», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с этим он отметил, что необходимо уважать выбор людей.

«Если люди определились, то это их оценка политической ситуации в стране, в регионе», - сказал лидер Партии регионов.

Комментируя сообщение о том, что Партия регионов получила на выборах свыше 10% голосов избирателей, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Это ожидаемый был результат в этом регионе». «Здесь никаких неожиданностей нет», - добавил он.

По его словам, эти результаты свидетельствуют, что «власть обанкротилась и что ее необходимо менять».

В, ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «пришло время, когда люди в конце концов уже не верят в эту ложь, которую 5 лет им навязывали, начиная с Майдана».

«Приятно, что общество сегодня дало справедливую оценку», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Тернопольской областной организации партии “Единый Центр”, трехпроцентный избирательный на выборах в облсовет барьер преодолевают Всеукраинское объединение “Свобода”, “Единый Центр”, Партия регионов (9,7%), Блок Юлии Тимошенко, Блок Украинской Народной Партии, “Народный Союз Наша Украина” и Блок Литвина.