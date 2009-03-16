Партия регионов поражена собственным результатом в Тернополе

Партия регионов приятно удивлена высоким результатам, полученным ею на выборах в Тернопольский областной совет в воскресенье, 15 марта.

Об этом заявила "Украинской правде" депутат Верховной Рады от Партии регионов Анна Герман, комментируя результаты волеизъявления на Тернопольщине.

По ее словам, согласно предварительному подсчету голосов, Партия регионов получила 10,3% голосов и является третьей по рейтингу политической силой после ВО "Свобода", которая "получила больше 34%" и Единого центра, который получил 13%, тогда как БЮТ взял 8,6% голосов.

"По нашим даже самым оптимистичным расчетам, мы ожидали 3-4%. А это неожиданный результат", - призналась Герман.

"И это может свидетельствовать о росте популярности Партии регионов в западных областях, поскольку Тернополь очень показателен в этом плане – даже более показателен, чем Львов", - считает народный депутат.

Она добавила, что в некоторых районах Тернопольской области Партия регионов вообще заняла первое место. "В трех районах области мы взяли 25, 20 и 15 с чем-то процентов. Этот очень высокий результат", - подчеркнула Герман.

Кроме того, она добавила, что на 9 утра понедельника Тернопольская территориальная избирательная комиссия подсчитала приблизительно 95% голосов.