Министры внутренних дел Украины и России подпишут Протокол о сотрудничестве

12-00 - Состоится совместное заседание коллегии МВД Украины и МВД Российской Федерации при участии министров внутренних дел Украины и России. Целью мероприятия - подписание Протокола о сотрудничестве между МВД Украины и МВД Российской Федерации на 2007-2008 годы (ул. Богомольца, 10). Нужна аккредитация. Телефоны: 256-11-01, 254-77-44, 256-16-30.