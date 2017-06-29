Столтенберг поблагодарил Украину за ее вклад в миссию в Афганистане

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг от имени Организации Североатлантического договора поблагодарил Украину за ее участие в миссии в Афганистане.

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Об этом он сказал в четверг в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания министров обороны стран-членов Североатлантического альянса, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы благодарны Украине, которая является страной, которая уже длительный период времени вносит вклад в миссию в Афганистане. Я несколько раз встречался с министром Полтораком (Степан Полторак, министр обороны Украины) и выразил ему нашу благодарность", - сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что Полторак принял участие в заседании министров, посвященном миссии в Афганистане, которое состоялось сегодня в рамках встречи. "Он подтвердил надежную поддержку Украины Афганистану, миссии "Решительная поддержка". Мы благодарны за это", - подчеркнул генсек альянса.

Вместе с тем, Столтенберг не детализировал, каким будет дальнейший вклад Украины в миссию в связи с планами альянса увеличить там свое присутствие. "Мы сейчас находимся посередине четвертой конференции (где обсуждаются конкретные вопросы по вкладам в миссию стран-участниц). Я не могу говорить о конкретных цифрах. Мы будем более конкретными в отношении точного уровня подразделений из разных стран и общего количества позже. Но что я могу сказать, так это то, что НАТО будет оставаться в Афганистане, и мы увеличим наше присутствие", - подчеркнул он.