На Прикарпатье дорожная фирма мешает проведению ремонта дорог - нардеп

Подачей жалоб в постоянно действующую коллегию Антимонопольного комитета по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок ООО "Франкивскавтодор" (фирма приближенная к ВО "Свобода") откладывает на неопределенный срок текущий средний ремонт трех дорог на Франковщине.

Об этом сообщает в Facebook нардеп Александр Шевченко.

Речь идет о дороге Н-10 "Стрый - Мамалыга" от Болехова через Калуш в Ивано-Франковск, дороги Н-18 "Ивано-Франковск -Тернополь" через Тисменицу к границе с Тернопольской областью, дороги Т-0906 "Ивано-Франковск–Надворная".

Однако не только ООО "Ивано-Франкивскавтодор" мешает развитию дорожной инфраструктуры на Ивано-Франковщине, как свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении "Калитки", на тот же путь стала и фирма "Шляхбуд-Лим", которую считают близкой к народному депутату от БПП Юрию Соловью.

ООО "Шляхбуд-Лим" подало в Антимонопольный комитет очередную жалобу, требуя изменить квалификационные требования к участникам тендера в части подтверждения опыта выполнения ремонтов дорог по современным технологиям и наличия соответствующей задачам техники и оборудования, поскольку не соответствует указанным критериям в условиях тендера по ремонту дороги Т-09-05 на участке Делятин-Раковчик.

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С таким утверждением не соглашается руководитель Службы автодорог в Ивано-Франковской области Василий Буджак: "Тендерный комитет Службы автодорог при разработке тендерной документации берет за основу Типовую документацию для предварительного отбора (предварительной квалификации участников торгов), разработанную Европейским банком реконструкции и развития, ибо цель - чтобы наши дороги соответствовали стандартам европейских стран".

Кроме того, в жалобе утверждается, что "Шляхбуд-Лим" якобы имеет опыт ремонта по современным технологиям. Хотя специалисты и общественные активисты отмечали неудовлетворительное качество ремонта дороги Р-24 "Татаров – Каменец-Подольский", 59,5 километра (178 километре которой, что на территории Ивано-Франковской области) выполняла именно фирма, приближенная к нардепу Соловью.

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