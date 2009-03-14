Литвин готов сделать ставку на парламентскую республику

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине должна быть введена парламентская форма правления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время программы “Свобода на Интере» вчера вечером.

«Если мы будем избирать Верховную Раду Украины по открытым спискам, если люди будут избирать депутатов, то вполне очевидно, что нам нужно делать ставку на парламентскую республику», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, исторический опыт свидетельствует, что Украина страдала от того, что «украинские проводники, украинские гетманы всегда и везде воевали между собой».

В то же время, отметил В.ЛИТВИН, парламентская республика может быть только при условии, если ВР будет иметь доверие и в действительности будет высшим представительским органом.

«А все эти дефиниции полупрезидентской, полупарламентской – это означает продолжать войну», - сказал председатель ВР.