Порошенко заявил, что Украина унаследовала коррупцию от Советского Союза

Президент Украины Петр Порошенко возложил ответственность за коррумпированность украинского общества на советсткое прошлое и считает, что страна уже достигла "блестящих" успехов в борьбе с коррупцией и реформах. Об этом он сказал в интервью французскому изданию LeFigaro, перевод которого публикует Inosmi.

Читайте такжеВойна, уровень жизни и безопасность: социологи узнали, что больше всего беспокоит украинцев

На вопрос, почему так сложно искоренить коррупцию в Украине, Порошенко ответил: "Она идет издалека — от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого".

Кроме того, Порошенко заявил, что Украина, несмотря на войну, достигла определенных успехов в борьбе с коррупцией.

"Я вам возражу, что мы добились блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах, которые затронули все секторы нашей экономики и общества. Непросто проводить реформы в стране, в которой идет война. Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, по результатам исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst & Young, Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки (EMEIA).