Украине нужна новая управленческая модель с четким распределением ответственности - Яценюк

"Мы живем во время исторических вызовов. Одним из ответов на них является новый национальный Основной закон", - написал на своей странице в Facebook в День Конституции, 28 июня, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Он напомнил, что в этот день в 1996 году парламент принял Конституцию независимой Украины: "Это был сложный демократический процесс".

"Конституционные изменения 2004 и 2014 годов произошли в результате революций, сражавшихся за справедливость и против диктатур", - отметил он.

"Сейчас утверждаю, что нынешняя модель себя исчерпала. Для развития Украине нужна новая управленческая модель с четким распределением ответственности и системой сдержек и противовесов", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Кратко мое видение. Президент - Глава государства, Верховный Главнокомандующий и национальный арбитр. Беспартийный. Парламент - создатель законов и контроллер от имени народа", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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По убеждению лидера "Народного фронта", депутаты должны иметь иммунитет "исключительно в отношении их политической деятельности". "Парламентарии голосуют исключительно лично. За неличное голосование - уголовная ответственность. Решения в ВР принимаются большинством от присутствующих. Кворум - не менее 150 депутатов", - написал он.

"У Правительства - вся полнота исполнительной власти. Премьер-министр - руководитель Правительства, а не заложник политических игрищ. Правительство подотчетно парламенту. Члены Правительства могут быть членами парламента, они представляют партии в Правительстве и несут политическую ответственность", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он также подчеркнул, что Президент должен иметь право на мотивированный роспуск парламента в способ, определенный Конституцией. Парламент может применить механизм ответственности Президента перед народом за отставку в порядке импичмента.

"Независимый, компетентный и доступный для граждан суд. Курс на ЕС и НАТО также закрепляется в Конституции", - написал он.

"Уверен, что действующий парламент и Президент смогут принять новую редакцию Конституции", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Власть в Украине служит украинскому народу: "С этого должен начинаться Основной закон. И так он должен работать", - написал Арсений Яценюк.