Украине нужна новая управленческая модель с четким распределением ответственности - Яценюк
Также лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк уверен, что действующая система себя окончательно изжила.
"Мы живем во время исторических вызовов. Одним из ответов на них является новый национальный Основной закон", - написал на своей странице в Facebook в День Конституции, 28 июня, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
Он напомнил, что в этот день в 1996 году парламент принял Конституцию независимой Украины: "Это был сложный демократический процесс".
"Конституционные изменения 2004 и 2014 годов произошли в результате революций, сражавшихся за справедливость и против диктатур", - отметил он.
"Сейчас утверждаю, что нынешняя модель себя исчерпала. Для развития Украине нужна новая управленческая модель с четким распределением ответственности и системой сдержек и противовесов", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
"Кратко мое видение. Президент - Глава государства, Верховный Главнокомандующий и национальный арбитр. Беспартийный. Парламент - создатель законов и контроллер от имени народа", - подчеркнул Арсений Яценюк.
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По убеждению лидера "Народного фронта", депутаты должны иметь иммунитет "исключительно в отношении их политической деятельности". "Парламентарии голосуют исключительно лично. За неличное голосование - уголовная ответственность. Решения в ВР принимаются большинством от присутствующих. Кворум - не менее 150 депутатов", - написал он.
"У Правительства - вся полнота исполнительной власти. Премьер-министр - руководитель Правительства, а не заложник политических игрищ. Правительство подотчетно парламенту. Члены Правительства могут быть членами парламента, они представляют партии в Правительстве и несут политическую ответственность", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Он также подчеркнул, что Президент должен иметь право на мотивированный роспуск парламента в способ, определенный Конституцией. Парламент может применить механизм ответственности Президента перед народом за отставку в порядке импичмента.
"Независимый, компетентный и доступный для граждан суд. Курс на ЕС и НАТО также закрепляется в Конституции", - написал он.
"Уверен, что действующий парламент и Президент смогут принять новую редакцию Конституции", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
Власть в Украине служит украинскому народу: "С этого должен начинаться Основной закон. И так он должен работать", - написал Арсений Яценюк.