Ющенко: если МВФ не даст кредит - это будет плохо, но не фатально

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что для Украины является важным возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом для сохранения инвестиционной привлекательности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи со студентами Тернопольского национального экономического университета глава государства отметил, что обязательства государства перед корпорациями и банковскими учреждениями составляют 28 млрд. долл.

По его словам, 16 млрд. долл. покроют сами корпоративные структуры, еще 12 млрд. нужно будет покрыть за счет резервов.

«Сейчас мы имеем 26 млрд. долл. (золотовалютный резерв государства – УНИАН). Если получим в МВФ 12 млрд. долл., то на конец 2009 года будем иметь резервы 26 млрд. долл., то есть ничего не потеряем», - добавил он.

Он отметил, что необходимо сберечь такую тенденцию, «потому что это для инвесторов - зеленый свет на светофоре, который свидетельствует, что здесь работать безопасно».

Если же Украина не получит кредит МВФ, заметил В.ЮЩЕНКО, то золотовалютные резервы государства сократятся вдвое.

«Фатальности в этом нет. Плохо, что будет тенденция к сокращению активов, на которые обращает внимание бизнес», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

9 февраля руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует на протяжении ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.