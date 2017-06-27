В Одессе из-за хакерской атаки в мэрии не работает часть компьютеров, «Одесская железная дорога» и порт выборочно отключили технику в превентивных целях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, в учреждении работают все серверы и рабочие места под управлением Linux.

«Работают, в том числе, 15-35 (Единый центр обращения граждан – УНИАН), система ЦНАП, Общественный бюджет и пр. Ряд рабочих компьютеров, подключенных к локальной сети под управлением Microsoft, не работает», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время не работает сайт регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця». В пресс-службе филиала УНИАН сообщили, что часть техники отключена «с целью профилактики».

«Мы на всякий случай отключили часть техники. Технологический процесс не нарушен», - заверили в ведомстве.

В пресс-службе государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» агентству заявили, что в целях безопасности, по требованию Службы информационной безопасности предприятия, все сотрудники отключили компьютеры. В порту утверждают, что на технологическом процессе это не отразилось.

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Как сообщал УНИАН, крупнейшая хакерская атака, распространяющая вирус, который блокирует работу компьютерных систем, сегодня, 27 июня, поразила украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд крупных предприятий. Сайт Кабинета министров в результате атаки не работает.

По информации СМИ, а также исходя из официальных заявлений, были атакованы компьютерные системы «Ощадбанка», «Укргазбанка», банка «Пивденный», «ОТП Банка», «ТАСКомбанка». Кроме того, пострадали энергетические компании ДТЭК, «Киевэнерго», «Укрэнерго», а также сети АЗС. О хакерских атаках сообщили также «Укртелеком», аэропорт «Борисполь», «Укрзализныця», госпредприятие «Антонов», «Укрпочта», «Киевводоканал» и Киевский метрополитен.

Среди крупных компаний частного сектора от вируса пострадали также «Новая почта», сеть магазинов DIY «Эпицентр», промышленно-строительная группа «Ковальская», основные украинские сотовые операторы - «Киевстар», Vodafone и Lifecell.