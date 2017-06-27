Масштабная хакерская атака в Украине: "легла" компьютерная сеть Кабмина (фото)
15:36, 27 июня 2017Политика
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Также не открывается сайт кабинета министров.
Экран компьютера в Кабмине / Фейсбук Павла Розенко
Проблемы с компьютерной сетью добрались до Кабмина. Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко написал на странице в "Фейсбук".
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"Та-дам! Если что, то у нас тоже сеть "легла", по ходу! Такую картинку показывают все компы КМУ", - написал Розенко.
Также не открывается сайт Кабинета министров.
Сайт Кабмина не открывается / Скриншот
Как сообщал УНИАН, в Украине 27 июня хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты «Киевэнерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» и «Новая почта».
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