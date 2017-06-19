В ГПУ заявили, что задержанные налоговики дают разоблачительные показания против экс-министра Клименко

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявляют, что задержанные бывшие налоговики дают разоблачительные показания против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Читайте такжеПрокуратура сообщила о подозрении экс-министру доходов и сборов КлименкоОтмечается, что в рамках расследования уголовного производством по факту создания так называемых "программных предприятий", участвовавших в схеме уклонения от уплаты налогов, Главной военной прокуратурой продолжаются допросы как бывших, так и действующих работников налоговых органов.

"Органом следствия на сегодняшний день собраны обличительные показания о деятельности так называемых "программных предприятий". В частности, один из бывших руководителей областной налоговой администрации раскрыл механизм обеспечения деятельности указанных схем со стороны налоговых органов, начиная от Министерства доходов и сборов Украины, заканчивая районной налоговой инспекцией, где на учете состояли "программные предприятия". Также раскрыты условия работы предприятий реального сектора экономики с так называемыми "налоговыми площадками" и задействованных в указанных схемах должностных лиц налоговых органов ", - отметили в Генпрокуратуре.