Заявление Луценко об отставке зарегистрировано в парламенте

Заявление министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО об отставке зарегистрировано в аппарате Верховной Рады под №143237.

Об этом сообщила УНИАН руководитель информационного департамента “Нашей Украины Татьяна МОКРИДИ.

По ее словам, в 10.50, как и сообщал лидер “Нашей Украины” Роман БЕССМЕРТНЫЙ на пресс-конференции, в аппарате ВР было зарегистрировано пять заявлений.

Заявление Игоря ЛИХОВОГО зарегистрировано за № 143227, Юрия ПАВЛЕНКО – №143232, Романа ЗВАРИЧА – №143236, и Юрия ПОЛЯЧЕНКО – №143238.

Как сообщал УНИАН. Р.БЕССМЕРТНЫЙ сегодня сообщил, что министры от “Нашей Украины” – министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр юстиции Роман ЗВАРИЧ, министр культуры Игорь ЛИХОВЫЙ, а также министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде заявления об отставке.

В то же время лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО утверждает, что Ю.ЛУЦЕНКО не писал заявление об отставке.