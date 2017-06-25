В "Самопомочи" рассказали о состоянии здоровья Сыроид

Состояние заместителя головы Верховной Рады Оксаны Сыроид, госпитализированной накануне из-под Администрации президента, где она принимала участие в акции голодовки, удовлетворительное

Об этом сообщает пресс-служба "Объединения "Самопомич".

"По состоянию на утро 25 июня, после прекращения голодания, самочувствие вице-спикера Оксаны Сыроид удовлетворительное. После проведенного курса интенсивной терапии обострение хронических болезней, связанных с поликистозом печени и почек, которое возникло во время голодания, было остановлено", - проинформировали в пресс-службе.

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В то же время в "Самопомочи" заявили, что народный депутат Тарас Пастух, который также был участником акции голодовки и состояние которого вчера ухудшилось, в настоящее время проходит курс интенсивной терапии.

Как сообщалось, в субботу утром, 24 июня, вице-спикера ВР Оксану Сыроид, которая принимала участие в "мусорном" голодании под Администрацией президента на Банковой, забрала "скорая".

После этого нардепы от "Самопомочи" Олег Березюк и Тарас Пастух прекратили голодовку под Администрацией президента.