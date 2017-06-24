МИД выразил протест в связи с несогласованным визитом Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел (МИД) выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на временно оккупированную Россией территорию Украины - в Автономную республику Крым. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД.

Читайте такжеПутин прибыл в аннексированный Крым и посетил "Артек"«Украинская сторона считает упомянутый визит и другие т. н. «поездки» российских чиновников во временно оккупированные Автономную республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, «Положение с правами человека в Автономной республике Крым и г. Севастополь» A/Res /71/205 от 19 декабря 2016 года, а также обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно сообщениям российских СМИ, сегодня Путин прибыл во временно оккупированный Крым для посещения детского лагеря «Артек».