Незаконное решение и давление на подчиненных: Луценко объяснил, за что хочет привлечь Довгого к ответственности
Луценко подчеркнул, что следствие было начато в прошлом году.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Олесь Довгий «протягивал» выделение земель кооперативам на заказнике "Остров Жуков", будучи секретарем Киевского городского совета. Об этом он сказал во время брифинга в Житомире, передает "112 Украина".
Луценко также заявил, что следствие было начато в прошлом году.
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"В ходе следствия было установлено, что Довгий не только ставил на голосование и подписывал незаконное решение, но и оказывал давление на своих подчиненных, которые визировали данное решение перед представлением его на рассмотрение в Киевсовет. Таким образом, усматривается в его действиях признаки преступления, предусмотренного статьей 364 "злоупотребление властью". Поэтому такое представление подписано", - сказал он.
Как сообщал УНИАН ранее, генрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа О. Довгого. В действиях нардепа "усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенных в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно - заповедного фонда - заказника "Остров Жуков", общей площадью 44,25 га».