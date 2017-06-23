Незаконное решение и давление на подчиненных: Луценко объяснил, за что хочет привлечь Довгого к ответственности

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Олесь Довгий «протягивал» выделение земель кооперативам на заказнике "Остров Жуков", будучи секретарем Киевского городского совета. Об этом он сказал во время брифинга в Житомире, передает "112 Украина".

Луценко также заявил, что следствие было начато в прошлом году.

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"В ходе следствия было установлено, что Довгий не только ставил на голосование и подписывал незаконное решение, но и оказывал давление на своих подчиненных, которые визировали данное решение перед представлением его на рассмотрение в Киевсовет. Таким образом, усматривается в его действиях признаки преступления, предусмотренного статьей 364 "злоупотребление властью". Поэтому такое представление подписано", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, генрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа О. Довгого. В действиях нардепа "усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенных в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно - заповедного фонда - заказника "Остров Жуков", общей площадью 44,25 га».