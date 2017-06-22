Порошенко и Трамп не обсуждали законопроект о реинтеграции Донбасса - Геращенко

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп не обсуждали законопроект о реинтеграцию Донбасса. Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

Читайте такжеПорошенко во время визита в США напомнил о Будапештском меморандуме – Геращенко"Обсуждался ли на встречах законопроект о реинтеграции Донбасса? Нет. Ни этот, ни другие законопроекты не обсуждались", - написала Геращенко.

Однако, по ее словам, тема урегулирования инспирированного РФ конфликта в Донбассе была одной из ключевых: "И в этом контексте обсуждался широкий круг вопросов урегулирования конфликта и возвращения мира на Донбасс".

Геращенко подчеркнула, что во время переговоров намеки и "планы" "обмена Крыма на Донбасс" не звучали: "Нет! На всех встречах звучала позиция американской стороны, что санкции против РФ должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая возврат Крыма и Донбасса".

Ранее в БПП сообщили, что до возвращения Порошенко в Украину согласовывать регистрацию в парламенте законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Как сообщал УНИАН, СНБО подаст на рассмотрение Порошенко законопроект относительно возобновления государственного суверенитета на Донбассе. 14 июня Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать.

Ранее Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. В частности, он подчеркнул, что необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ.

Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.