Литвин рассказал, за что Украине надо благодарить Москву

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Украине не стоит бояться брать кредит у Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе, комментируя информацию российской стороны о том, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с соответствующей просьбой к РФ.

В.ЛИТВИН отметил, что Украине также не стоит бояться каких-то политических разговоров на этот счет.

Спикер отметил, что прозрачными должны быть проценты, под которые берется кредит.

«Я убежден, что здесь нет ничего плохого, более того, надо благодарить (Россию)», - отметил он.

По словам В.ЛИТВИНА, на сегодняшний день Украине нужно иметь кредиты на сумму около 50 млрд. грн. Глава ВР отметил, что это не такая большая сумма, если перевести ее в другие валюты по нынешнему курсу.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит объемом 5 миллиардов долларов. Об этом сообщил 10 марта на брифинге вице-премьер-министр – министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. - в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией - планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».