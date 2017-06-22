Порошенко: в ближайшие месяцы Украину посетят высокопоставленные лица США

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что визиты высокопоставленных лиц США в Украину и заключение ряда соглашений ожидаются в ближайшие 2-3 месяца.

Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня в Вашингтоне.

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"Мы в ближайшее время, в течение 2-3 месяцев, ждем визиты высокопоставленных лиц США, где будут заключены соглашения. В первую очередь, то, что меня интересует - это что касается оборонного сотрудничества, это что касается поставок американского вооружения, сотрудничества в рамках военно-технической сферы, сотрудничества в экономической сфере, сфере энергетики и, в том числе, мы прорабатывали вопрос о расширении сотрудничества с Экспортно-импортным банком США и американским агентством OPIC относительно поддержки инвестиций американских инвесторов в экономику Украины", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня интерес к украинской экономике значительно возрастает, особенно в условиях прозрачной приватизации, которую сейчас готовит правительство и Фонд государственного имущества.

"Мы ожидаем участия американских инвесторов в этом процессе", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко анонсирует в ближайшее время визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Украину.