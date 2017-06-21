Порошенко анонсирует визит госсекретаря США в Украину в ближайшее время

Президент Петр Порошенко анонсирует в ближайшее время визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Украину. Об этом Порошенко сообщил во время пресс-конференции сегодня в Вашингтоне.

Читайте такжеПорошенко и Тиллерсон обсудили более активное привлечение США к мирному процессу на Донбассе«Главным результатом нашей поездки является то, что сегодня с Украиной объединены США. Если раньше говорили только о двусторонней (двухпартийной - УНИАН) поддержке в Конгрессе и Сенате США, сегодня мы можем твердо подчеркивать это в отношении исполнительной власти США, в отношении новой президентской администрации», - заявил он.

«Я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить президента Трампа за очень мощную поддержку нашего государства, поблагодарить вице-президента Майка Пенса, поблагодарить государственного секретаря Рекса Тиллерсона, которого также мы ожидаем в ближайшее время в Украине, в Киеве», - добавил президент.

Также, по его словам, запланирован ряд шагов по усилению сотрудничества Украины и США.