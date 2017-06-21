Украина продолжает требовать от РФ возвращения захваченных предприятий на Донбассе - Олифер

Представители Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня в Минске продолжали требовать от Российской Федерации возвращения захваченных предприятий на Донбассе.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Отмена экспроприации украинских и европейских предприятий в ОРДЛО; денонсация указа президента РФ о признании документов, выданных псевдовластями ОРДЛО; отказ от установления т.н. «границы» и рублевой зоны на неподконтрольной Украине части Донбасса; создание рабочей подгруппы по украинско-российской границе - именно эти вопросы должны стоять на повестке дня работы политической подгруппы", - заявила она.

Также пресс-секретарь Кучмы сообщила, что "в экономической подгруппе продолжили работу по обеспечению жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса".

Как сообщал УНИАН, ранее украинская сторона заявляла, чторейдерский захват собственности и квазиуказ боевиков «ДНР» о псевдогранице ведет к срыву Минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне АТО.

Отмена блокады возможна при условии реализации оккупантами требований Минских соглашений о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения, а также после возврата предприятий, захваченных боевиками на оккупированных территориях.