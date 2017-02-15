Не хотят обратно: в Минске решили попросить миссию ООН подтвердить отказ боевиков от возвращения в "Л/ДНР"

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook по итогам сегодняшнего заседания групп в Минске.

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«Мы продолжили работу по освобождению заложников. В рамках гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы было принято решение обратиться к Мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой о том, чтобы представители миссии стали посредниками в процедуре верификации отказа граждан, которые отказываются от перемещения на территорию ОРДЛО в рамках обмена заложниками и хотят остаться на территории, подконтрольной украинской власти. Украинская сторона настаивает: для ускорения процесса верификации необходимо обязательно привлечь к этой миссии Международный Комитет Красного Креста», - написала она.

Как сообщалось, представители ОРДЛО в списки на обмен пленными включили людей, которых вообще не удается найти. Также первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКР) Ирина Геращенко заявляла о блокировании представителями ОРДЛО вопроса об освобождении заложников.