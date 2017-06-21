У Путина отреагировали на требование США покинуть Донбасс

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Мы не слышали заявлений со стороны США насчет поставок летального оружия в Украину. Обсуждение подобных вопросов абсолютно внутреннее дело двух стран – Украины и США. Единственно, что мы надеемся, что в Вашингтоне не будут забывать, что Украина – это страна, где продолжается гражданская война". Так Песков ответил на вопрос УНИАН о том, как Кремль относится к активизации военно-технического сотрудничества Украины и США, а также к возможности США предоставить летальное оружие.

На уточняющий вопрос УНИАН, как Песков оценивает заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что санкции против Российской Федерации будут сохраняться, пока она не выведет свои войска и боевиков с Донбасса, он ответил: "Мы не согласны с подобной формулировкой. Неоднократно мы говорили о том, что России нет на территории Донбасса".

"Такие высказывания считаем неуместными и неправильными", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, на ежедневном брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что санкции против Российской Федерации будут сохраняться, пока она не выведет свои войска и боевиков с Донбасса.

"Я имею в виду, что одна из причин, почему введены санкции, заключается в том, что до того времени, пока они не уйдут с востока Украины, мы собираемся и дальше сохранять санкции в отношении России. Мы считаем, что это является частью Украины, и по этой причине эти санкции будут сохраняться, и это, очевидно, было темой, которая обсуждалась с президентом сегодня. Мы продолжим отстаивать это", - подчеркнул Спайсер.