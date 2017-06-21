Порошенко рассказал, что на службе в армии, мечтал о Пентагоне

Президент Украины Петр Порошенко рассказал министру обороны США Джеймсу Мэттису, что, служа в армии, мечтал оказаться в Пентагоне. Об этом говорится в отчете по результатам встречи Порошенко и Мэттиса, опубликованном на сайте Министерства обороны США.

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"Я говорил вам, что моей мечтой с того времени, когда я был в армии, было оказаться в Пентагоне. И я думаю, что мы вместе, в течение последних трех лет, делаем отличную работу. Мы вместе с нашими американскими партнерами создаем новые вооруженные силы Украины, которые не существовали два года назад", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко вчера обсудил с главой Пентагона российскую агрессию на Донбассе.