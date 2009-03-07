Ющенко про газ, РосУкрЭнерго, СБУ, коррупцию и собственность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что попытки отобрать газ у компании «РосУкрЭнерго» могут привести к огромным международным штрафам.

Об этом он сказал в своем выступлении на телепрограмме “Свобода на Интере”.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что любое решение в государстве должно приниматься на основе закона, и неважно о чем идет речь - о газе или предприятии.

Он напомнил, что недавно велись разговоры о реприватизации более чем трех тыс. предприятий, «чтобы продержаться до осени». «Мне это напоминает действительно начало 30-х годов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что для развития экономики государство должно обеспечить комфортные условия для инвесторов, а реприватизация может иметь негативный результат.

«Политика посягательства - это очень плохой пример другим, как не ходить в Украину. Если у тебя сегодня могут забрать завод, завтра - газ. Потом ставлю много точек. Уважаемые, так дойдут до того, что заберут земельный участок - или 30 соток, или 20 соток - есть партийная целесообразность», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что Служба безопасности, Генеральная прокуратура видят нарушение законов, они имеют все основания возбуждать уголовные дела и проводить следственные действия, потом суд должен эти материалы дела рассмотреть и определиться кто прав – государство или другая сторона.

«А если сегодня судом уже выносятся решения закрыть следственные действия, то у меня возникает вопрос: так как же мы собираемся бороться с коррупцией, если нельзя следствие провести, если эти материалы нельзя подать в суд, чтобы суд определил, кто прав, кто нет?», - сказал Президент.

Он выразил непонимание того, как можно закрывать дело во время проведения досудебного следствия.

Также глава государства выразил непонимание, почему парламентская следственная комиссия не может получить никаких документов «по этим газовым махинациям».

«Решение этого вопроса должно находиться исключительно в законной плоскости, Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура - это единственные органы, которые владеют правом уголовного преследования от имени государства», - сказал Президент, добавив, что когда кто-то говорит о том, что кто-то прикрывает деятельность СБУ, то «тот человек, который говорит о коррупции, больше всего замешан в этой коррупции».

В.ЮЩЕНКО посоветовал журналистам провести независимое расследование и установить правду. «И тогда у нас будет право сказать, кто в этом государстве вор, кто делает те политические спекуляции и махинации, которые приведут страну к колоссальным международным штрафам, потому что делать так с чьей-то собственностью антизаконно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 5 марта.

4 марта в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ в присутствии бойцов спецподразделения “Альфа” проводили следственные действия в рамках расследования вышеупомянутого уголовного дела.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением остановил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.

Вечером 4 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа (который находится в украинских подземных газохранилищах).

Сегодня, 6 марта, первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что дело, возбужденное по факту завладения должностными лицами НАК транзитным газом, расследуется спецслужбой, поскольку из-за осуществленных операций с газом могут быть предъявлены претензии к государству Украина.

"Компания RosUkrEnergo – швейцарская компания, кто бы что не говорил об учредителях, о фамилиях. Это швейцарская компания, которая однозначно ведет уже на сегодняшний день несколько судебных дел против НАК "Нафтогаз Украины", против государства, возможно, не знаю", - отметил первый заместитель председателя СБУ.