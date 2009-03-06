БЮТ уже просит Ющенко уволить Наливайченко
"Решение было ошибочным..."
|Святослав ОЛИЙНИК
Об этом УНИАН сообщил один из авторов проекта постановления Святослав ОЛИЙНЫК (БЮТ).
Кроме него, авторами проекта также являются Андрей ПОРТНОВ, Владимир ПИЛИПЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО.
В проекте постановления содержится обращение к Президенту Украины с предложением внести на рассмотрение парламента представление об освобождении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО от должности председателя СБУ “в связи с многочисленными фактами нарушения требований действующего законодательства и злоупотреблением предоставленными полномочиями”.
С.ОЛИЙНЫК отметил, что решение коалиции и фракции БЮТ о поддержке кандидатуры В.НАЛИВАЙЧЕНКО во время голосования во ВР “является ошибочным”.
По его словам, “деятельность В.НАЛИВАЙЧЕНКО мы уже видели как и.о. руководителя СБУ, и тогда СБУ не защищала государственные интересы”.
“Господин НАЛИВАЙЧЕНКО показал себя как непрофессионал”, - заявил С.ОЛИЙНЫК.
По его убеждению, “верить, что он будет действовать в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, нельзя”.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ. За принятие соответствующего постановления проголосовали 230 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале, в частности, 149 депутатов от фракции БЮТ, 61 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина.