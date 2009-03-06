Проект «Леонид Даниилович» политологи считают шуткой

Ряд политологов считают шуткой заявления экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ о его возможном возвращении на эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве выразили директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО и политтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ.

«Возвращение КУЧМЫ, по моему мнению, это искусственная тема, это, скорее, было иронично-саркастичное предположение, это размышления посмотреть, а что будет», - сказал В.ФЕСЕНКО, добавив при этом, что «на самом деле я бы не рассматривал серьезно шансы КУЧМЫ». В частности, отметил эксперт, если посмотреть на результаты опросов, рейтинг доверия к Л.КУЧМЕ ниже, чем к Виктору ЮЩЕНКО.

«Это шутка: нужно как-то отвлечься от того, что имеем», - отметил он.

Такого же мнения придерживается и Т.БЕРЕЗОВЕЦ. «Нет серьезного проекта “Леонид Даниилович” хотя он и серьезно пиарится в последнее время», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Л.КУЧМА сказал, что на короткий срок готов опять стать главой Украинского государства.

"Я на короткий срок согласен. Чтобы посмотреть на своих бывших опричников, прежде всего... Давайте поживем - увидим", - сказал Л.КУЧМА, отвечая на вопрос, не собирается ли он баллотироваться на пост Президента Украины.

Л.КУЧМА также уверен, что когда он руководил страной украинцы жили лучше, чем сейчас.

Справка УНИАН. Л.КУЧМА дважды избирался Президентом Украины – в 1994 и 1999 годах.