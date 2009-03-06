Тимошенко отказывается говорить о своем участии в президентских выборах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что, учитывая возможность внесения изменений в Конституцию, не хочет говорить о своем участии в президентских выборах.

Об этом она заявила в интервью французской газете “La Croix”.

“Мы обсуждаем возможные изменения в Конституцию, чтобы знать, хотим ли мы сохранить модель парламентской республики, или двигаться к президентской модели. Именно поэтому я не хочу делать заявлений относительно моего участия (в президентских выборах – УНИАН)”, - сказала украинский премьер.

Она отметила, что президентская кампания в Украине еще не началась. В то же время Ю.ТИМОШЕНКО выразила удовлетворение тем, что в Украине, по ее словам, с 2005 года существует политическая конкуренция, в которой она также принимает участие как лидер политической партии.

Премьер также отметила, что сегодня правительство работает “день и ночь” над преодолением экономического кризиса, потому подумает о президентской кампании немного позже.