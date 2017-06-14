На следующей неделе на рассмотрение Рады могут подать законопроект о завершении АТО

На следующей неделе на рассмотрение Верховной Рады подадут законопроект о завершении АТО и новом этапе использования Вооруженных сил Украины.

Об этом сказал первый заместитель председателя депутатской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в комментарии "112 Украина".

"Ожидается, что на следующей неделе в ВР будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших ВСУ. Я не могу раскрывать подробности (законопроекта - ред.), давайте дождемся недели, когда он будет подан. Тогда мы будем комментировать окончательно утвержденный текст", - сказал Тетерук.

В ответ на вопрос, кто работал над текстом, нардеп сказал, что есть группа авторов, которые сейчас дорабатывают проект закона.

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"АТО руководствуется нашим антитеррористическим центром в соответствии с нормами закона о борьбе с терроризмом и возглавляется представителями СБУ. Мы имеем на сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО. В этом контексте будут расширены возможности применения наших вооруженных сил. Оперативный штаб будет включать в себя все наши воинские подразделения, также центрально сюда будут интегрированы наши ВГА, чтобы в зоне военного конфликта все действия были четкие и выполнялись в последовательном варианте", - добавил Тетерук.

По его словам, сейчас антитеррористическая операция выполнила главные возложенные на нее функции - стабилизировала ситуацию в части Луганской и Донецкой областей, позволила провести в Украине выборы, с помощью АТО вернули часть территорий.

"Вполне понятно будет искать ответ на гибридную агрессию, мы должны искать современные адекватные ответы на то, как возвращать наши территории, как взаимодействовать", - сказал нардеп.

Как сообщал УНИАН, во вторник секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью СМИ заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от российской агрессии.