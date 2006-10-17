Ющенко точно знает, как и чем надо руководить Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО до конца недели внесет на рассмотрение парламента собственный законопроект о Кабинете Министров.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время сегодняшней рабочей встречи с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Президент напомнил, что подготовленный правительством документ не учитывает большинства замечаний, высказанных Секретариатом Президента, и содержит ряд положений, которые не согласуются с Конституцией Украины. Поэтому глава государства принял решение до конца этой недели внести на рассмотрение Верховной Рады собственный проект Закона «О Кабинете Министров».

Как сообщал УНИАН, 13 октября правительство направило на рассмотрение Верховной Рады собственный проект закона о Кабинете министров. В тот же день пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сообщила, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО на будущей неделе внесет в парламент собственный проект этого закона. Секретариат Президента неоднократно критиковал правительственный проект закона о Кабмине.