Украина в ближайшие годы будет находить в лице Европейского Союза сильного партнера - Маттес Бубе

Для успешной европейской интеграции Украины важным прорывом будет вытеснение олигархов из политики и из судов, считает Маттес Бубе, директор представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси, который примет участие в VII Национальном экспертном форуме Института Горшенина. Об этом сообщает Левый берег.

«Украинцы не доверяют исполнительной, законодательной и судебной власти. При любой возможности они стараются избежать разрешения споров при помощи полиции или судов. Считается, что на законодательные и правоохранительные органы воздействие в собственных интересах имеет ограниченное количество влиятельных людей. Однако демократия не может функционировать без верховенства права. К сожалению, простые люди чувствуют, что их интересы ущемлены интересами олигархов», - отметил он, подчеркнув, что вытеснение олигархов из политики и из судов станет важным прорывом для успешной евроинтеграции Украины.

Вместе с тем он отметил, что у украинцев нет принципиальных отличий в ценностях по сравнению с гражданами ЕС. Различия между ними и украинцами не больше, чем таковые между разными странами и народами внутри Европейского Союза, подчеркнул он.

«С 1995 года Украина – одна из 47 европейских стран, входящих в Совет Европы, также она подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основоположных свобод. Поэтому с юридической точки зрения украинцы разделяют одинаковые ценности со всеми европейцами. Проверка реальностью может обнаружить какие-то незначительные различия в оценке ценностей по сравнению с другими европейскими нациями и обществами. Однако, такие различия есть и внутри Европейского Союза. В общем же, никаких существенных отличий нет», - заверил Маттес Бубе.

Помимо этого директор представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси отметил, что кризис центробежных и изоляционистских процессов в Европе, обострившийся на фоне миграционного кризиса, Brexit, идеи «Европы разных скоростей» и т. д., близок к преодолению.

«Наблюдаются признаки преодоления кризиса в ближайшем будущем. Brexit уже создал новую атмосферу единения. Правительства евроскептиков в Польше и Венгрии озвучили сильные заявления в поддержку необходимости заставить Европейский Союз функционировать. Выборы в Нидерландах и Франции показали обнадеживающие результаты, в то время как результаты выборов в Великобритании показали меньшую поддержку по отношению к Brexit. Ожидается, что предстоящие выборы в Германии в сентябре также окажутся проевропейскими, поскольку главные кандидаты - Канцлер Ангела Меркель и бывший президент Европейского Парламента Мартин Шульц – выступают за даже более интегрированную Европу. Украине не стоит беспокоиться – в ближайшие годы она будет находить в лице Европейского Союза сильного партнера», - заверил Маттес Бубе.

Напомним, директор представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и Беларуси Маттес Бубе станет одним из ключевых спикеров Национального экспертного форума Института Горшенина, который пройдет в Киеве 15 июня.

Также в Форуме примут участие: Степан Кубив, первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины; Иванна Климпуш-Цинцадзе, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады Украины; Мустафа Найем, народный депутат Украины; Елена Сотник, народный депутат Украины; Хьюг Мингарели, Посол ЕС в Украине; Жером Ваше, постоянный представитель МВФ в Украине; Торстен Воллерт, член Европейской Комиссии, Группа поддержки Украины, руководитель подгруппы по энергетике; Люк Якобс, посол Бельгии в Украине; Жан-Батист Жанжен Вильмер, директор Института стратегических исследований при Министерстве обороны Франции (IRSEM); Георгий Логвинский, народный депутат Украины, заместитель Председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Роман Опимах, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины; Роман Ницович, руководитель программ DiXi Group и другие политики, эксперты, представители международных организаций и дипломатических миссий.